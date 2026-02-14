جامعة أم القيوين تحتفي بتخريج دفعة «عام الأسرة»

أم القيوين (وام)

احتفت جامعة أم القيوين بتخريج طلبتها «دفعة عام الأسرة»، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين.

حضر الحفل، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وكارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومديري الجهات الحكومية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة، وأولياء أمور الخريجين.

اقترن مسمى دفعة الخريجين والخريجات بـ«عام الأسرة»، تيمناً بالمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأكيداً على مكانة الأسرة ودورها المحوري في بناء المجتمع وتنمية الإنسان.

وهنّأ الشيخ عبدالله بن سعود المعلا الخريجين وأسرهم بحصادهم المبارك الذي يتوج الجهود التي بذلت على امتداد سنوات من الدراسة الأكاديمية والتحصيل العلمي لتحقيق التميز والتفوق والانطلاق نحو مختلف ميادين العمل والعطاء في الساحات كافة.

وثمن جهود أعضاء مجلس أمناء الجامعة والإدارة والهيئة التدريسية للجامعة الذين عملوا بإخلاص وتفان وما حققوه من إنجازات ومكانة علمية وأكاديمية مرموقة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكد الشيخ عبدالله بن سعود المعلا أن هذه الأفواج المتعاقبة من خريجي وخريجات جامعة أم القيوين يشكلون الرصيد الحقيقي والثروة التي لا تنضب لدولتنا الحبيبة.

من جانبه، رفع الدكتور هاني بكر، نائب مدير الجامعة في كلمة له أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس مجلس أمناء جامعة أم القيوين، على دعمهما ورعايتهما للعلم والمعرفة والشباب وتحفيز الروح الإيجابية لديهم والجهود الدؤوبة والدعم المستمر من سموهما ومتابعتهما الحثيثة لبرامج وخطط ومشاريع الجامعة.

ووجّه الدكتور بكر، جزيل الشكر لأعضاء مجلس الأمناء وأَعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية على كل ما قدموه من دعم وتشجيع وتحفيز للطلبة طوال مسيرتهم التعليمية.

وألقت الطالبة سلوى علي سالم العديدي، كلمة نيابة عن الخريجين، أعربت فيها عن فخرها وسعادتها بالتخرج بعد سنوات من المثابرة في دروب العلم والمعرفة، مؤكدةً أن جميع الخريجين اليوم يحملون معهم إلى جانب الشهادة أجمل الذكريات في ردهات الجامعة، وتقدمت بالشكر الجزيل لأساتذة الجامعة على ما قدموه للطلبة من علم طيلة المشوار الدراسي.

وفي ختام الحفل، كرّم الشيخ عبدالله بن سعود المعلا الخريجين وسلمهم شهاداتهم العلمية، مباركاً لهم نجاحهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة من مسيرتهم الطويلة نحو صنع المستقبل، وتمنى لهم التوفيق والسداد والمستقبل الزاخر بالنجاح.