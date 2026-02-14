الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يجتاز عملية إعادة التصنيف الدولي للمستوى الثقيل

التصنيف يُعد من أعلى مستويات الاعتماد الدولي (من المصدر)
15 فبراير 2026 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اجتياز فريق دولة الإمارات للبحث والإنقاذ، عملية إعادة التصنيف الدولي لفئة المستوى الثقيل (Heavy USAR) من المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG)، التابعة للأمم المتحدة، للمرة الثالثة على التوالي، بعد اجتياز الفريق بنجاح منظومة التقييم والاعتماد الدولي وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال البحث والإنقاذ في حالات الكوارث.
ويُعد هذا التصنيف من أعلى مستويات الاعتماد الدولي، ويؤكد الجاهزية المتقدمة لفريق دولة الإمارات من حيث الكفاءات البشرية المؤهلة، والقدرات التشغيلية المتخصصة، والتجهيزات الفنية المتطورة، وأنظمة القيادة والسيطرة، مما يمكنه من تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ معقدة في الكوارث واسعة النطاق، لاسيما الزلازل وانهيارات المباني، إلى جانب القدرة على الانتشار والعمل المتزامن في مواقع متعددة، وفق أعلى معايير الجاهزية والاستدامة التشغيلية.
وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن تجديد هذا الاعتماد الدولي للمرة الثالثة يمثل محطة استراتيجية تعكس نضج منظومة البحث والإنقاذ في دولة الإمارات، وتؤكد المكانة المتقدمة التي بلغها الفريق على الصعيد الدولي.
ورفع العميد الظاهري أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، التي أرست نهج التميز والريادة، وجعلت من الجاهزية والاستجابة أولوية وطنية راسخة، ودعمت أبناء الوطن ليكونوا في طليعة الصفوف عند أداء الواجب الإنساني. وتوجه بالشكر إلى معالي القائد العام لشرطة أبوظبي على دعمه ومتابعته المستمرة، وحرصه الدائم على تمكين الفريق، وتوفير الإمكانات كافة التي تعزز جاهزيته وقدراته.
وأشار العميد الظاهري إلى أن ما يتمتع به فريق الإمارات للبحث والإنقاذ اليوم من احترافية عالية وكفاءة تشغيلية متقدمة هو نتاج تراكم الخبرات الميدانية التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، خاصة من خلال مشاركاته في المهام الخارجية وعمليات الاستجابة الدولية للكوارث، التي أسهمت في صقل قدراته، وتعزيز جاهزيته للعمل في البيئات عالية الخطورة والمعقدة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وأوضح أن تصنيف «المستوى الثقيل» يُعد شهادة دولية على كفاءة المنظومة التشغيلية التي تعمل بها الهيئة، وقدرتها على الاستثمار في العنصر البشري، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتطوير منظومات القيادة والسيطرة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستدامة العملياتية.
ويستند هذا التصنيف إلى منظومة تقييم شاملة تشمل سرعة الاستجابة، والقدرة على العمل المستقل في مواقع متزامنة، والجاهزية الطبية واللوجستية، وكفاءة القيادة والسيطرة، مما يجسد الاحترافية العالية لفريق الإمارات للبحث والإنقاذ.
ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل في مجال العمل الإنساني الدولي، ويعزز دورها شريكاً موثوقاً في دعم الدول المتضررة، وترسيخ قيم التضامن الإنساني، والاستجابة الفاعلة لمختلف التحديات الطارئة على المستويين الإقليمي والدولي.

