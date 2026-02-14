نثر بذور النباتات المحلية وزراعة وتوزيع الشتلات في منطقة الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

نفذت بلدية منطقة الظفرة مشروع نثر البذور وتوزيع وزراعة شتلات النباتات المحلية على المواطنين والدوائر الحكومية والهيئات على مستوى مدن المنطقة، وشملت النباتات والأشجار المحلية والمثمرة وأشجاراً للزينة تمت زراعتها على جوانب الطرق والدوارات والمداخل والمناطق العامة بالمدن.

ويهدف المشروع إلى دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الغطاء النباتي وحماية البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيئي، والمحافظة على النباتات والأشجار المحلية، والمساهمة في الحد من التصحر وتحسين جودة الهواء والمظهر العام.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تبني تقنيات ذكية للري، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في المسطحات الخضراء.