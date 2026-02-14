دبي تربط توسع «التاكسي الجوي» بمؤشرات أداء تشغيلية

دبي (وام)

ربطت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التوسع في تشغيل خدمة «التاكسي الجوي» بنتائج مؤشرات أداء تشغيلية محددة تشمل السلامة والجاهزية وانتظام الرحلات ورضا المتعاملين وكفاءة التكامل مع منظومة النقل، وذلك ضمن استعداداتها لإطلاق التشغيل التجاري للخدمة قبل نهاية عام 2026.

وأكدت «الهيئة» في هذا الصدد أن المرحلة الأولى ستبدأ بنطاق محدود من حيث عدد الرحلات اليومية وساعات التشغيل والطاقة الاستيعابية، بهدف اختبار الجاهزية التشغيلية، وضمان استقرار الخدمة قبل زيادة السعة وعدد المسارات.

وأشارت إلى أن الخدمة ستبدأ بـ4 محطات رئيسية، تشمل مطار دبي الدولي، ودبي مارينا، ووسط مدينة دبي «داون تاون دبي»، ونخلة جميرا؛ نظراً لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية والسياحية، وارتفاع الطلب المتوقع عليها.