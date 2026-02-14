«زايد لأصحاب الهمم» تحتفي بتخريج 140 من أولياء الأمور ومقدمي الرعاية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة زايد لأصحاب الهمم بتخريج 140 من أولياء الأمور ومقدمي الرعاية ضمن الدفعة الأولى من دبلوم التمكين المهني وبرنامج «شريفة يتيم لدعم الأقران»، وذلك على مسرح أحمد منقوش بمقر «الهيئة»، بحضور عدد من القيادات والمختصين وأسر الخريجين.

وشهد الحفل تخريج 110 خريجين وخريجات في دبلوم التمكين المهني المخصص لأولياء أمور أصحاب الهمم، إضافة إلى 30 خريجاً وخريجة في برنامج «شريفة يتيم لدعم الأقران».

ويأتي هذا التخريج تتويجاً لمسار تدريبي مكثف استمر على مدى ثلاثة أشهر هدف إلى تزويد مقدمي الرعاية وأولياء الأمور بالمعارف والمهارات العملية.

فيما جاء برنامج «شريفة يتيم لدعم الأقران» ليعزّز مفهوم الدعم المجتمعي القائم على التجربة والخبرة، من خلال إعداد مجموعة من مقدمي الرعاية المؤهلين لتقديم الدعم النفسي والمعرفي لأقرانهم، والمساهمة في نشر الوعي، وبناء شبكات دعم مجتمعية مستدامة تسهم في تعزيز التماسك الأُسري.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن تخريج الدفعة الأولى يشكّل محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو ترسيخ مفهوم الشراكة مع الأسرة، وقال: نؤمن في هيئة زايد بأن تمكين أصحاب الهمم يبدأ من تمكين الأسرة ومقدمي الرعاية، ويجسّد هذا الدبلوم توجهنا الاستراتيجي لتحويل ولي الأمر من متلقٍ للخدمة إلى شريك فاعل في عملية التأهيل والدمج، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة أصحاب الهمم، ويسهم في بناء منظومة مجتمعية داعمة ومستدامة.

وأكدت الدكتورة علياء أحمد الشحي، اختصاصي اجتماعي أول بـ«الهيئة» ومقدمة مشروع دبلوم التمكين المهني، أن الدبلوم صُمّم وفق رؤية شمولية تراعي احتياجات الأسرة، ويعزّز وعيها وقدرتها على التعامل الإيجابي مع مختلف التحديات المرتبطة بالإعاقة.

وأضافت أن برنامج «شريفة يتيم لدعم الأقران» يشكّل نموذجاً عملياً للدعم القائم على التجربة، من خلال إعداد مقدمي رعاية قادرين على تقديم الإرشاد النفسي والمعرفي وبناء شبكات دعم مجتمعية فاعلة.

وأكدت هيئة زايد لأصحاب الهمم أن تخريج هذه الدفعة يمثّل انطلاقة جديدة لتوسيع نطاق مشروع مقدمي الرعاية، ومواصلة تطوير برامجه التدريبية والتوعوية، بما يعزّز الشراكة مع الأسرة، ويدعم بناء مجتمع شامل يقوم على التمكين، والاحتواء، وتكافؤ الفرص، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في التنمية الاجتماعية المستدامة.