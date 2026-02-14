الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

لجنة الصداقة الإماراتية الأوروبية تبحث تعزيز التعاون مع البرلمان الألماني

أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية والبرلمان الألماني في صورة جماعية (وام)
15 فبراير 2026 01:13

أبوظبي (وام)

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، برئاسة الدكتور مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، في مقر المجلس بأبوظبي، مع وفد البرلمان الألماني برئاسة ألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية، عضو المجموعة البرلمانية المعنية بالعلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية «البوندستاغ»، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.
حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية كل من حميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد الدكتور مروان المهيري أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الوثيقة المبنية على الثقة المتبادلة منذ أكثر من خمسين عاماً وترتكز على تعاون مثمر في مختلف المجالات التنموية، لاسيما الطاقة المتجددة والاقتصاد المستدام.
وأشاد الجانبان بالزيارة التي قام بها مؤخراً فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى دولة الإمارات، والتي أثمرت توقيع عدد من الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتدعم مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أكد ألكسندر رضوان أهمية تعميق العلاقات بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات، من خلال تفعيل الدور البرلماني في دعم التعاون في المجالات التجارية والطاقة والثقافية والتعليمية والبيئية، إلى جانب تبادل الخبرات في الموضوعات المجتمعية، لاسيما سياسات الأسرة والطفل والشباب.

