الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

حاكم أم القيوين ونائبه يحضران حفل زفاف نجلي بطي محمد الغفلي

حاكم أم القيوين ونائبه يحضران حفل زفاف نجلي بطي محمد الغفلي
14 فبراير 2026 21:44

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه بطي محمد راشد الطروق الغفلي، بمناسبة زفاف نجليه عدي على كريمة راشد عبدالله عمران الشامسي، وعلي على كريمة حمد راشد الضبعة الكتبي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة قلعة الرمال في دبي، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

وبارك سمو الشيوخ للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
حفل زفاف
