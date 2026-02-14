سلطان بن أحمد يزور استوديوهات وحديقة شنغهاي السينمائية

شنغهاي (وام)

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، استوديوهات وحديقة شنغهاي السينمائية التي تقع على مساحة 800 ألف متر مربع، وذلك في بلدة شيدون بمدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية.

وشاهد سموه مادة مصورة تناولت مواصفات استوديوهات شنغهاي، والبالغ عددها 4 استديوهات احترافية تتراوح مساحاتها بين 800 و3000 متر مربع.

كما زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي حديقة شنغهاي السينمائية، التي تضم مواقع تصوير متنوعة ومجهزة، تشمل مباني كبيرة، وقصوراً أوروبية الطراز، وكنيسة، و«طريق شنشي» وهو شارع تجاري من عصر الجمهورية.

وعرّج سموه على موقع تصوير «طريق بابيلينج ويل»، وشاهد سموه موقع «جسر طريق تشجيانغ»، إضافة إلى «شارع فينتدج شنغهاي»، وزيارة معرض السيارات الكلاسيكية.

وتجوّل سموه في أروقة الحديقة بواسطة قطار صُمم محاكاةً للقطار الذي كان يُستخدم في البلدة خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي ختام الزيارة، تبادل سموه مع الجانب الصيني الدروع والهدايا التذكارية، ملتقطين الصور الجماعية، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة، ومؤكدين أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات صناعة المحتوى والإنتاج السينمائي.

رافق سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من: وو جيالين، رئيس مجلس إدارة استوديوهات وحديقة شنغهاي السينمائية، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالله الحمادي، مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.