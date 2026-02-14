الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تواصل عطاءها في الأسبوع الـ 118

منظومة إغاثية تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة (من المصدر)
15 فبراير 2026 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية في قطاع غزة خلال الأسبوع الـ118، في إطار دعمها المتواصل للسكان وتعزيز صمودهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، حيث شهد الأسبوع وصول أولى قوافل «سفينة صقر الإنسانية» إلى القطاع، بما يمثل دفعة نوعية للمساعدات والإمدادات الإغاثية.
كما شهد الأسبوع تشغيل 38 مطبخاً شعبياً تنتج نحو 22.400 وجبة طعام يومياً، إلى جانب 10 مخابز توفر 8 آلاف ربطة خبز يومياً، ليستفيد من هذه الجهود نحو 112 ألفاً بشكل يومي، ضمن منظومة إغاثية متكاملة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.
كما نفذت العملية 10 مبادرات إنسانية خلال الأسبوع استفاد منها 4.894 مستفيداً، فضلاً عن توزيع 23.148 طرداً متنوعاً وفق الاحتياجات الجغرافية، وتنفيذ 459 مبادرة إنسانية ومناشدة شملت شوادر، وحقائب إغاثية، وطروداً غذائية، وملابس.
وفي جانب الدعم المعيشي، تم توزيع 288 جالون مياه، و23.240 جاكيت شتوياً، إضافة إلى توزيع 4.196 عبوة حليب أطفال، و378 خيمة لإيواء الأسر المتضررة.
وعلى الصعيد الصحي، واصل مركز الإمارات الطبي تقديم خدماته العلاجية، حيث تم علاج 1.866 حالة خلال الأسبوع، في تأكيد على التزام العملية بتقديم الرعاية الصحية إلى جانب الدعم الغذائي والإغاثي.
كما شهد الأسبوع زيارتين لوفود وشخصيات، اطلعت على سير العمل وأشادت بحجم الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.
وتعكس هذه الأرقام استمرار «الفارس الشهم 3» في أداء دورها الإنساني الشامل، عبر منظومة متكاملة من المبادرات التي تستهدف تخفيف المعاناة، وترسيخ قيم التضامن والتكافل مع أهالي قطاع غزة.

