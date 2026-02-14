الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد ووزير خارجية مصر يبحثان العلاقات الأخوية والأوضاع الإقليمية

عبدالله بن زايد ووزير خارجية مصر يبحثان العلاقات الأخوية والأوضاع الإقليمية
14 فبراير 2026 22:42

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.
كما بحث الوزيران مجمل التطورات الإقليمية، لاسيما الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم المساعي الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار لمصلحة شعوبها.
وناقش سموه مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي أهمية تنفيذ كافة مراحل خطة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعمل من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.

