الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
15 فبراير 2026 10:41

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة ألكسندر فوتشيتش.

 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
صربيا
محمد بن راشد
منصور بن زايد
