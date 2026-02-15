الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس جهاز مكافحة المخدرات يتفقد منظومة التفتيش بمطار زايد الدولي

رئيس جهاز مكافحة المخدرات يتفقد منظومة التفتيش بمطار زايد الدولي
15 فبراير 2026 12:18

زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مطار زايد الدولي، للاطلاع على إجراءات التفتيش الجمركي وآليات العمل المعتمدة في المنافذ الجوية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة ودرء عمليات تهريب المخدرات إلى الدولة.

 

وكان في استقبال معاليه محمد أحمد الكويتي، مدير عام الإدارة العامة للمنافذ بالإنابة، ود. حمد سيف المشغوني، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ الجوية بالإنابة، وعدد من القيادات، حيث جرى استعراض منظومة التفتيش الجمركي والأجهزة والأنظمة التقنية المرتبطة بها، ودورها في تعزيز كفاءة الرقابة على حركة المسافرين والبضائع.

 

كما اطّلع معاليه خلال الزيارة، على إجراءات وحدة الدعم الجمركي "K9" المتخصصة في مكافحة المخدرات، وآلية توظيف الكلاب البوليسية المدربة في دعم عمليات الضبط، إضافة إلى عرض عمليات الاستهداف المبكر وتحليل البيانات، والإجراءات الاستباقية لرصد الاشتباهات وكشف محاولات التهريب.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

المصدر: وام
مطار زايد الدولي
مكافحة المخدرات
التفتيش الجمركي
