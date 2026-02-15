الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
15 فبراير 2026 18:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر نهاراً، مثيرة الغبار والأتربة على اليابسة.

الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي شديد الإضطراب إلى مضطرب ويصبح متوسط الموج صباح الثلاثاء. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:11 والمد الثاني عند 02:17، والجزرالأول عند الساعة 19:34 والجزر الثاني في 47 :06.

بحر عمان مضطرب صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعه 08:43 والمد الثاني عند الساعة 22:07، والجزر الأول عند الساعة 15:22 والمد الثاني عند الساعة 04:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة               الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                    26 20 85 25

دبي                         26 20 90 45

الشارقة                     26 19 85 30

عجمان                      25 19 85 30

أم القيوين                    25 18 80 30

رأس الخيمة                 27 19 80 30

الفجيرة                        28 20 75 30

العـين                          28 18 80 20

ليوا                             28 16 85 35

الرويس                        27 18 85 35

السلع                            28 14 85 35

دلـمـا                            25 18 85 35

طنب الكبرى / الصغرى    24 22 80 35

أبو موسى                      24 22 85 40.

المصدر: وام
