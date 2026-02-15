الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: صناعة الأمل هي صناعة للحياة

15 فبراير 2026 22:12

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تكريم الفائزة بصناع الأمل في موسمه السادس.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «بحضور الآلاف من الشباب العربي اليوم في دبي كرمنا الفائزة بصناع الأمل في موسمه السادس فوزية محمودي من المغرب». 
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نبارك للشعب المغربي وقيادته الرشيدة.. ونبارك للشباب العربي هذا الحراك الإيجابي.. ونشد على يدهم.. ونقول بأن صناعة الأمل هي صناعة للحياة.. ولا بد من الاستمرار في غرس بذور التفاؤل والأمل الذي تحيا به الشعوب.. وتحيا به الأجيال.. وتصنع به المعجزات».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
