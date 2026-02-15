الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق «تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ»

15 فريقاً تتنافس في سيناريوهات تحاكي الحوادث الحقيقية (من المصدر)
16 فبراير 2026 02:05

دبي (الاتحاد) 

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، انطلقت أمس في المدينة التدريبية بالروية في دبي، منافسات تحدي الإمارات لفِرَق الإنقاذ 2026، بتنظيم شرطة دبي، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO)، ومشاركة 15 فريقاً. 
وشهد انطلاق المُنافسات، اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، بحضور عدد من كبار الضباط، مؤكداً أن البطولة تشهد مشاركة فرق تتمتع بمستويات عالية من الاحترافية والخبرة الميدانية المتقدمة. 
وقال العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، المدير العام للتحدي، إن الفرق المشاركة تتنافس في تحديين رئيسيين، يختص الأول بحوادث الطرق بنوعيها المعقدة والقياسية تتنافس فيها 8 فرق، والثاني يختص بحوادث الصدمات «التروما». 

