شرطة أبوظبي تشارك في فعالية «سلامة أسرتنا أولويتنا»

أبوظبي (الاتحاد)



شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في فعالية توعوية بعنوان «سلامة أسرتنا أولويتنا» في مركز دلما مول التجاري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم السلامة لدى أفراد الأسرة، واستباق الشهر الفضيل بحزمة من الرسائل التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلامة المجتمعية والمرورية.

وشهدت الفعالية مشاركة مديرية مكافحة المخدرات، ومديرية المرور والدوريات الأمنية، و«أمان»، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، حيث قدمت الجهات المشاركة برامج وجلسات توعوية تفاعلية استهدفت مختلف فئات المجتمع، وركزت على الوقاية من المخاطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ورفع مستوى الثقافة الأمنية.



مبادرات توعوية

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها تأتي ضمن مبادراتها التوعوية المتواصلة الرامية إلى توعية مستخدمي الطريق بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، خصوصاً مع قرب حلول الشهر الفضيل، الذي يشهد كثافة في الحركة المرورية وتغيّراً في أنماط القيادة، داعيةً السائقين إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة والالتزام بالسرعات المحددة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.