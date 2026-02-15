الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

120 منحة دعماً لتعليم الطفولة المبكرة في «أكاديمية الشارقة»

16 فبراير 2026 02:05

الشارقة (الاتحاد) 

وقّع بنك الاستثمار، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع أكاديمية الشارقة للتعليم، لدعم تطوير الكوادر التربوية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال تقديم منح دراسية بقيمة مليون درهم.
وقّع المذكرة، خلال فعاليات النسخة الخامسة لقمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، كلٌّ من إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، والبروفيسورة بولين تايلور جاي، مدير أكاديمية الشارقة للتعليم. 
وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، إن الشراكة في توسيع نطاق هذه المنح يجسّد إيماناً مشتركاً بأن تعزيز جودة تعليم الطفولة المبكرة يبدأ بالاستثمار في الكوادر التربوية التي تشكّل التجارب التعليمية الأولى للطفل. 
من جانبه أكد إدريس الرفيع، أن الاستثمار في تعليم الطفولة المبكرة يُعد استثماراً مباشراً في مستقبل المجتمع واقتصاده، وأن بنك الاستثمار يؤمن بأن بناء الأجيال يبدأ من تمكين المربين وصنّاع المعرفة في المراحل الأولى من التعليم.

 

البرامج

كما تُطرح البرامج بنظام تعلُّم مرن وباللغتين العربية والإنجليزية، بما يتيح للملتحقين الحصول على شهاداتهم التخصصية خلال أربعة أشهر، وبما ينسجم مع التزاماتهم المهنية والعملية.

أكاديمية الشارقة للتعليم
قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم
الطفولة المبكرة
الطفولة
الشارقة
