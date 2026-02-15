الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أوقاف دبي» تطلق «قوافل الخير 4» بقيمة 16 مليون درهم

«أوقاف دبي» تطلق «قوافل الخير 4» بقيمة 16 مليون درهم
16 فبراير 2026 02:06

دبي (الاتحاد) 

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، النسخة الرابعة من حملتها الرمضانية «قوافل الخير 4»، تحت شعار «تكافلٌ يعزز استقرار الأسرة»، بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون درهم. 
وتهدف الحملة إلى دعم 20 ألف أسرة من الفئات المستحقة، عبر حزمة من المبادرات الإنسانية التي تسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز استقرارهم المعيشي، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خلال الشهر الفضيل.   وتنفذ «أوقاف دبي» الحملة بالتعاون مع 16 جهـة، وتتضمن حملة «قوافل الخير 4» نحو 30 مبادرة إنسانية وخيرية بالتعاون مع جهات حكومية وإنسانية وصحية ومجتمعية.
 وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن حملة «قوافل الخير 4» تجسد التزام المؤسسة بتعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الحملة هذا العام تأتي متزامنة مع عام الأسرة، ما يعكس حرص المؤسسة على دعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس تماسكه. 

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
"أمنيات" ترسي عقد المقاول الرئيسي لمشروع "إنارة" مع دخول الأعمال الإنشائية مرحلة جديدة في "مراسي باي"
رمضان
الأسرة
أوقاف دبي
دبي
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©