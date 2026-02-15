«أوقاف دبي» تطلق «قوافل الخير 4» بقيمة 16 مليون درهم

دبي (الاتحاد)



أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، النسخة الرابعة من حملتها الرمضانية «قوافل الخير 4»، تحت شعار «تكافلٌ يعزز استقرار الأسرة»، بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون درهم.

وتهدف الحملة إلى دعم 20 ألف أسرة من الفئات المستحقة، عبر حزمة من المبادرات الإنسانية التي تسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز استقرارهم المعيشي، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خلال الشهر الفضيل. وتنفذ «أوقاف دبي» الحملة بالتعاون مع 16 جهـة، وتتضمن حملة «قوافل الخير 4» نحو 30 مبادرة إنسانية وخيرية بالتعاون مع جهات حكومية وإنسانية وصحية ومجتمعية.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن حملة «قوافل الخير 4» تجسد التزام المؤسسة بتعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الحملة هذا العام تأتي متزامنة مع عام الأسرة، ما يعكس حرص المؤسسة على دعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس تماسكه.