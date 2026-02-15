«رمضان الشارقة» ينطلق بشعار «روح الشهر في قلب الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)



انطلق أمس مهرجان رمضان الشارقة 2026 في نسخته الـ36، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 25 مارس المقبل، تحت شعار «روح الشهر في قلب الشارقة»، ليحوّل مختلف مدن ومناطق الإمارة، بما فيها المنطقتان الوسطى والشرقية، إلى وجهة عائلية متكاملة تجمع بين الزخم التسويقي والعمق التراثي على مدار 39 يوماً.

ويأتي المهرجان الذي يحظى بدعم الدوائر والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بالتزامن مع «عام الأسرة»، حيث حرصت غرفة الشارقة على تصميم فعالياته لتجسّد قيم الترابط الأسري والتواصل المجتمعي، وتلبية احتياجات العائلة من مختلف السلع والخدمات تحت سقف واحد، بمشاركة واسعة من أكبر مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة، والعلامات التجارية العالمية والمحلية، إضافة إلى الأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

ويُشكّل المهرجان امتداداً رئيسياً لفعاليات «عروض الشارقة» المتواصلة منذ 1 ديسمبر 2025، في موسم تسوق ضخم يمزج بين التخفيضات الاستثنائية والأنشطة التراثية والمسابقات، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية رائدة خلال الشهر الفضيل، وتتنافس مراكز التسوق المشاركة على تقديم جوائز ثمينة وخصومات كبرى، في إطار استراتيجية متكاملة لتحفيز قطاع التجزئة وإنعاش الحركة التجارية.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مهرجان رمضان الشارقة يمثّل أحد أبرز الفعاليات الترويجية السنوية التي تجمع بين تنشيط قطاع تجارة التجزئة وتعزيز الاقتصاد المحلي وإنعاش الحركة السياحية والتجارية خلال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن المهرجان يوفر منصة تفاعلية تجمع التجار وأصحاب العلامات التجارية والأسر المنتجة ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، مع إبراز التراث الإماراتي الأصيل.

من جانبه، أوضح عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، أن المهرجان يُشكّل امتداداً لفعاليات «عروض الشارقة» المتواصلة منذ الأول من ديسمبر 2025 والمستمرة حتى 25 مارس 2026، في موسم تسوق متكامل يمزج بين التخفيضات والأنشطة التراثية والمسابقات والسحوبات؛ بهدف ترسيخ مكانة الشارقة وجهة رائدة خلال الشهر الفضيل وإسعاد سكانها وزوارها، وتحفيز قطاع التجزئة.

بدوره، أشار جمال سعيد بوزنجال، المنسق العام للمهرجان إلى أن المهرجان يتميّز هذا العام بفعاليته الرئيسية «تسوّق.. واكتشف ما وراء القفل» التي تُقام في 6 مراكز تسوق، وتتضمن هدايا قيّمة، داعياً أفراد المجتمع إلى استكشاف هذه التجربة التفاعلية الفريدة، والاستفادة من العروض الترويجية والخصومات الكبرى التي تقدمها المراكز والمحال التجارية المشاركة طوال أيام المهرجان.



التراث

