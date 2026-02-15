الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

129 موقعاً جهّزتها «خيرية الشارقة» لإفطار الصائمين

محمد راشد بن بيات
16 فبراير 2026 02:06

الشارقة (الاتحاد) 

في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، أعلنت جمعية الشارقة الخيرية انتهاءها من تجهيز مواقع الإفطار في 129 موقعاً وخيمة رمضانية موزعة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، حيث تهدف الجمعية إلى توزيع 900 ألف وجبة إفطار صائم على مدار الشهر الكريم، في إطار حملة «إفطار صائم»، التي تستهدف دعم الأسر المحتاجة والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. 
وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية قامت بتنسيق كامل مع المطابخ المخولة لتوفير الوجبات الغذائية في مواقع وخيم الإفطار، حيث تم اختيار هذه المطابخ بعناية فائقة، بحيث تراعي أعلى معايير السلامة الصحية في تجهيز الوجبات، وذلك لضمان صحة وسلامة المستفيدين، كما تم اعتماد أدوات وحاويات متخصّصة لنقل الوجبات إلى مواقع الإفطار، لضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها أثناء عملية النقل والتوزيع. 
وأضاف: الجمعية خصّصت 129 موقعاً وخيمة رمضانية في مختلف مناطق الإمارة، مع التركيز على المواقع ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة تلك التي تضم أعداداً كبيرة من العمال والأسر المتعفّفة، حيث تم توفير هذه الوجبات في مناطق تجمعاتهم، لضمان تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أن الجمعية قد وضعت خطة شاملة لتوزيع الوجبات في الأماكن المستهدفة، مع ضمان وصولها إلى المستفيدين في الوقت المحدد وبأفضل السبل، مشيراً إلى أن عملية التنسيق مع المطابخ تتضمن متابعة مستمرة لضمان تقديم وجبات صحية ولذيذة في كافة مواقع الإفطار. 
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشارقة الخيرية، أن الجمعية تواصل العمل على مدار الساعة لتأمين نجاح هذه الحملة الضخمة، التي تمثّل جزءاً من جهود الجمعية المستمرة في تعزيز روح التكافل الاجتماعي، وأشار إلى أن هذه الحملة تعكس القيم الإنسانية النبيلة التي تسعى الجمعية إلى نشرها، وخاصة في شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية للمحتاجين، متوجّهاً بالشكر والتقدير لجميع المشاركين والداعمين لهذا المشروع، مؤكداً أن التعاون المجتمعي هو العامل الأساسي في نجاح مثل هذه المبادرات الإنسانية.

أخبار ذات صلة
الشارقة.. لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين تعتمد 27 طلبا
«الهلال الأحمر» تباشر إقامة الخيام الرمضانية وتوسِّع مظلة مبادراتها خلال الشهر الكريم
رمضان
الإفطار
خيرية الشارقة
الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©