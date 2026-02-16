الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جبل جيس يسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات

جبل جيس يسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات
16 فبراير 2026 08:31

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الاثنين.

وأكد «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 8 درجات مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.  
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر نهاراً، مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جبل جيس
درجات الحرارة
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
