الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده
16 فبراير 2026 10:09

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة غيتاناس ناوسيدا، رئيس جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس غيتاناس ناوسيدا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي إنجا روجينيني، رئيسة وزراء جمهورية ليتوانيا.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات وكل أنحاء العالم
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء اليونان
المصدر: وام
ليتوانيا
رئيس الدولة
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
الرياضة
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©