علوم الدار

حمدان بن محمد ينعى راميش شوكلا: من المخلصين الأوفياء ممّن عشقوا تراب الإمارات

حمدان بن محمد ينعى راميش شوكلا: من المخلصين الأوفياء ممّن عشقوا تراب الإمارات
16 فبراير 2026 11:45

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، راميش شوكلا، مؤكداً سموّه أنه من المخلصين الأوفياء ممّن عشقوا تراب الإمارات، وأحبّوا أهلها في رحلة عطاء استمرّت لستة عقود.

وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نتقدم بخالص العزاء لذوي وأصدقاء راميش شوكلا، الذي وثَّق بعدسته مسيرة دولة الإمارات والبدايات الأولى ليحفظ لنا وللأجيال المقبلة لحظات مفصلية في تاريخ وطننا الغالي وذاكرته البصرية... شوكلا من المخلصين الأوفياء ممّن عشقوا تراب الإمارات، وأحبّوا أهلها في رحلة عطاء استمرّت لستة عقود».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
