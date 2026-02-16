الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة تعتمد سداد مديونية 141 حالة

لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة تعتمد سداد مديونية 141 حالة
16 فبراير 2026 13:33

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 76 مليوناً و974 ألف درهم، لسداد مديونية 141 حالة من الحالات المعروضة عليها. وقال راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، إن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (30) مبلغ 76 مليوناً و974 ألف درهم، لسداد مديونية 141 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين. وأوضح، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة (30)، بلغت ملياراً و430 مليوناً و747 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2932 مستفيداً.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
