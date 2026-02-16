طقس غائم جزئياً وارتفاع درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً ومغبرا نهاراً خاصة شرقاً، وتظهر السحب شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى40 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:54 والمد الثاني عند 02:38، والجزر الأول عند الساعة 20:00 والجزر الثاني عند الساعة 25 :07.

في بحر عمان، الموج مضطرب صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:28 والمد الثاني عند الساعة 22:32، والجزر الأول عند الساعة 15:55، والجزر الثاني عند الساعة 04:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 18 85 25

دبي 28 17 80 25

الشارقة 30 18 85 30

عجمان 29 17 85 35

أم القيوين 28 18 80 30

رأس الخيمة 29 16 80 30

الفجيرة 26 19 80 35

العـين 28 18 70 25

ليوا 32 15 90 35

الرويس 23 16 85 30

السلع 31 14 90 35

دلـمـا 28 14 90 35

طنب الكبرى / الصغرى 26 20 85 40

أبو موسى 25 18 85 35.