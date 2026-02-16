الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس غائم جزئياً وارتفاع درجات الحرارة غداً

أبوظبي
16 فبراير 2026 17:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً ومغبرا نهاراً خاصة شرقاً، وتظهر السحب شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى40 كم/س.
الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:54 والمد الثاني عند 02:38، والجزر الأول عند الساعة 20:00 والجزر الثاني عند الساعة 25 :07.

في بحر عمان، الموج مضطرب صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:28 والمد الثاني عند الساعة 22:32، والجزر الأول عند الساعة 15:55، والجزر الثاني عند الساعة 04:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                         29 18 85 25

دبي                              28 17 80 25

الشارقة                         30 18 85 30

عجمان                          29 17 85 35

أم القيوين                       28 18 80 30

أخبار ذات صلة
«الأرصاد»: توقعات بارتفاع درجات الحرارة حتى السبت
الطقس المتوقع على الإمارات غداً

رأس الخيمة                    29 16 80 30

الفجيرة                          26 19 80 35

العـين                            28 18 70 25

ليوا                               32 15 90 35

الرويس                          23 16 85 30

السلع                             31 14 90 35

دلـمـا                             28 14 90 35

طنب الكبرى / الصغرى     26 20 85 40

أبو موسى                       25 18 85 35.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
ارتفاع درجات الحرارة
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
الرياضة
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©