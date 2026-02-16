الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي

طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي
16 فبراير 2026 19:01

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، توني بلير رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي.
وقال سموه، عبر حاسبه الرسمي على منصة «إكس»: «التقيت توني بلير، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، حيث بحثنا التطورات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز جودة صنع القرار».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «كما استعرضنا دور قطاع الطاقة في دعم الاستدامة الاقتصادية، وناقشنا عدداً من الموضوعات ذات الطابع التنموي، وتبادلنا وجهات النظر حول آفاق توظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في بناء نماذج عمل أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معهد توني بلير للتغيير العالمي
أبوظبي
الاستدامة
توني بلير
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
طحنون بن زايد
