طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، توني بلير رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي.

وقال سموه، عبر حاسبه الرسمي على منصة «إكس»: «التقيت توني بلير، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، حيث بحثنا التطورات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز جودة صنع القرار».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «كما استعرضنا دور قطاع الطاقة في دعم الاستدامة الاقتصادية، وناقشنا عدداً من الموضوعات ذات الطابع التنموي، وتبادلنا وجهات النظر حول آفاق توظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في بناء نماذج عمل أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل».

— Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) February 16, 2026