حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية

حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
16 فبراير 2026 19:48

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتبرع بقيمة الجوائز التي فاز بها فريقا «F3» و«ناس»، خلال مشاركتهما في منافسات «ألعاب دبي 2026»، لدعم الأعمال الخيرية.
وتأتي توجيهات سموه تأكيداً على حرصه على ترسيخ الدور الاجتماعي للرياضة وتكريس قيم العمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية المشتركة لدعم الأعمال الخيرية التي تُحدث تغييراً إيجابياً في حياة الناس والفئات المستفيدة.

يُشار إلى أن فريقي «F3» و«ناس» قد فازا بالمركز الأول والثاني على التوالي ضمن تحدي المجتمع في «ألعاب دبي 2026»، التي عقدت منافساتها في دبي فستيفال سيتي خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري.

المصدر: وام
