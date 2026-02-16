الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرم شركاءها الاستراتيجيين

شرطة أبوظبي تكرم شركاءها الاستراتيجيين
16 فبراير 2026 19:29

كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، شركاءها الاستراتيجيين، ضمن فعاليات ملتقى الشركاء لعام 2025، الذي نظمه قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، بحضور مديري القطاعات وكبار الضباط والشركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وترسيخ التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات.

وأكد اللواء عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، أهمية الملتقى الذي يأتي انعقاده تجسيدًا لنهج القيادة العامة لشرطة أبوظبي في توطيد أواصر التعاون مع شركائها، وتعزيز قنوات التواصل الفعّال، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، ودعم مسيرة التميز المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري في مهرجان السيارات الكلاسيكية بحديقة الطوية
«التسول الإلكتروني».. أسلوب احتيالي يتجدد في رمضان

وأثنى على كل ما يقدمه الشركاء من دعم لا منته للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، كما حث على أهمية خلق فرص مستقبلية رائدة لتعزيز التعاون، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو الريادة والابتكار والاستدامة.

واستعرض الملتقى أبرز إنجازات شرطة أبوظبي خلال عام 2025 وجهودها المستمرة في استدامة الأمن والأمان باستخدام أحدث تقنياتها التطويرية بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي. 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الشريك الاستراتيجي
تكريم
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
الرياضة
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©