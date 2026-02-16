الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الأوزبكي

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الأوزبكي
16 فبراير 2026 19:51

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي عزيز تاشبولاتوف، وزير الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة، وذلك في إطار ما توليه قيادتا البلدين الصديقين من حرص على تطوير آفاق التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتأكيداً على أهمية العمل المتكامل لترسيخ الأمن والاستقرار، والإسهام في بناء منظومة دولية أكثر توازناً واستدامة.
وجرى خلال اللقاء ‏بحث سبل تعزيز التعاون الأمني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وبما يواكب طبيعة التهديدات العابرة للحدود، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة، والتحديات السيبرانية، ومخاطر التطرف.

أخبار ذات صلة
"جوجل" تحوّل الملخصات الطويلة إلى نسخ مسموعة
رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات وكل أنحاء العالم

كما تناول اللقاء مناقشة أهمية توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الشرطي، بما يعزز الجاهزية، ويرتقي بكفاءة المنظومات الأمنية.
حضر اللقاء معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد زعل المهيري، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، وعدد من الضباط.
 كما حضر اللقاء من الجانب الأوزبكي، فاروق ذاكروف، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، والعقيد ظفار كوربانوف، نائب وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
وزارة الداخلية
العمل الشرطي
الشراكة الاستراتيجية
أوزبكستان
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
الرياضة
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©