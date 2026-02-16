احتفاء إماراتي بـ«السنة الصينية الجديدة»

أبوظبي (وام)

اختتمت مدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية مبادرتها الثقافية النوعية التي أقيمت احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة «عام الحصان» في التقويم الصيني، واستمرت من 13 إلى 15 فبراير الجاري.

وتم تنظيم الفعالية في مقر المدرسة بجزيرة الجبيل في أبوظبي، بالتعاون مع سفارة الدولة في الصين، والتي سلطت الضوء على عمق وحيوية الحوار الثقافي بين البلدين، كما مثلت منصة للتواصل الإنساني والمشاركة المجتمعية والدبلوماسية الثقافية برؤية مستقبلية.

وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، إن الاحتفال بـ«عام الحصان» يعكس قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الصينية، حيث يبرز دور التبادل الثقافي في تعميق علاقات التعاون والتفاهم المشترك وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين من خلال الاحتفال بالتراث والقيم المشتركة.