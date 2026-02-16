الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز التعاون مع البرلمان الأوكراني

علي النعيمي وأوليكسي غونتشارينكو خلال اللقاء (وام)
17 فبراير 2026 01:04

ميونيخ (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات وكل أنحاء العالم
«ملف الأراضي» يتصدر في محادثات جنيف اليوم بين روسيا وأوكرانيا

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، على هامش المشاركة في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، أوليكسي غونتشارينكو، عضو برلمان جمهورية أوكرانيا، ورئيس منتدى أمن البحر الأسود، بحضور سارة محمد فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا، والتأكيد على الحرص المشترك لتطوير مجالات التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.
كما جرى تثمين استضافة دولة الإمارات للمحادثات الثلاثية بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي، ونجاحها في جهود الوساطة في تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي يرسخ نهجها الرائد في دعم مسارات الحل السلمي وخفض التوتر والتصعيد، وتعزيز جهود الأمن والسلم الدوليين عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، إلى جانب الإشادة بدور دولة الإمارات في دعم العمل الإنساني والإغاثي، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وبناء الثقة بين مختلف الأطراف.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية في تفعيل الحوار والتفاهم بين الشعوب، وضرورة تنسيق المواقف البرلمانية الدولية لدعم مسارات السلام، مشيراً في هذا الإطار إلى الجهود التي يقودها فريق العمل رفيع المستوى المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية الروسية في الاتحاد البرلماني الدولي.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
البرلمان الأوكراني
أوكرانيا
علي راشد النعيمي
علي النعيمي
مؤتمر ميونيخ للأمن
سارة فلكناز
التعاون البرلماني
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
الرياضة
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©