الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة دبي» تدعو الضباط الجدد للاستمرار في تطوير القدرات

خلال لقاء الضباط الجُدد خريجي الدفعة «33» والمرشّحات الضباط خريجي الدفعة «6» (من المصدر)
17 فبراير 2026 01:05

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، أن أجهزة الشرطة تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة من خلال الحفاظ على الأمن والاستقرار ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات.
جاء ذلك، خلال لقائه مع الضباط الجُدد خريجي الدفعة «33» والمرشّحات الضباط خريجي الدفعة «6»، ضمن مبادرة «انجز بفخر»، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد عبدالله حسن مفتاح، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف، في الإدارة العامة للموارد البشرية وعدد من الضباط.
وهنّأ اللواء الشامسي الضباط الجُدد بمناسبة تخرّجهم في أكاديمية شرطة دبي، مثمناً تفوّقهم وما أبدوه من التزام خلال فترة تحصيلهم العلمي في صرح كبير مسؤول عن تخريج الكوادر التي ستتولى مسؤولية حماية مقدرات الوطن وصون أمن وسلامة مجتمعه، داعياً إياهم إلى مواصلة سعيهم الدائم للتميز مع دخولهم إلى الحياة العملية، والاستمرار في اكتساب المهارات والمعارف التي تمكّنهم من الاضطلاع بواجبهم تجاه الوطن على الوجه الأمثل، وأن يكونوا دائماً نموذجاً يُحتذى به في الالتزام والدقة في تنفيذ أدوارهم.
وقال اللواء حارب الشامسي في كلمته التوجيهية للضباط: «إنكم تقفون اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تحمل في طياتها مسؤولية عظيمة وشرفاً لا يوازيه شرف وهو خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، تفوّقكم اليوم ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو رسالة لكل شابٍّ وشابة بأن الإصرار والعمل الجاد هما الطريق نحو الريادة».
وأضاف: «إن الأوطان لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها ولا يحميها إلا رجال ونساء يضعون مصلحتها فوق مصالحهم واعتباراتهم، وأنتم اليوم قدوة لجيل يؤمن بأن التفوق ليس غاية، بل وسيلة لصنع مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً».
وقال اللواء الشامسي: تقع على عاتقكم مسؤولية عظيمة في الحفاظ على أرواح وممتلكات أفراد المجتمع وبث الطمأنينة في نفوسهم.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
نادي ضباط شرطة دبي
