علوم الدار

«خيرية الشارقة» تبحث آليات تطوير وتعزيز نتائج الحملة الرمضانية المقبلة

جانب من الندوة (من المصدر)
17 فبراير 2026 01:06

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت جمعية الشارقة الخيرية، ندوة لموظفي إدارة جمع التبرعات وتنمية الموارد، وذلك ضمن استعدادات الجمعية المكثّفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وبحث آليات تطوير الأداء وتعزيز نتائج الحملة الرمضانية المقبلة، وقد عُقدت الندوة بمقر قاعة النورس للضيافة بحضور عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، وخالد القصاب، رئيس قطاع الموارد والاستثمار، وعدد من مدراء الإدارات.
وفي مستهل الندوة، أثنى المدير التنفيذي على الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو إدارة جمع التبرعات، مؤكداً أنهم يمثلون الواجهة المباشرة للجمعية أمام المتبرعين، مشيراً إلى أن حُسن التعامل والاحترافية في خدمة المتبرعين يعكسان صورة الجمعية ورسالتها الإنسانية، مؤكداً على أن الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها الإدارة وموظفيها كان لها أثر واضح في تعظيم العطاء وتحقيق نتائج ملموسة، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية خلال السنوات 2014 - 2025 بلغ 28 مليون مستفيد، وهو رقم يعكس حجم العمل الإنساني المقدم واتساع نطاقه داخل الدولة وخارجها. وأكد خالد القصاب، رئيس قطاع الموارد والاستثمار، أهمية مواصلة تطوير آليات العمل ورفع مستوى الجودة في خدمة المتبرعين، مشيراً إلى أنه تم تفعيل نظام «المتبرع السري» بهدف قياس جودة الخدمات المقدمة وجمع بيانات دقيقة تساعد في تقييم الأداء وتحسين تجربة المتبرعين وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

