الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«أيّاماً معدودات».. حملة لـ«الإمارات الخيرية برأس الخيمة»

«أيّاماً معدودات».. حملة لـ«الإمارات الخيرية برأس الخيمة»
17 فبراير 2026 01:06

رأس الخيمة (وام) 

أعلنت جمعية الإمارات الخيرية، عن إطلاق حملتها الرمضانية السنوية «أيّاماً معدودات» تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل. وتشمل الحملة توزيع 100 ألف وجبة إفطار صائم بواقع 50 ألف وجبة داخل الدولة و50 ألف وجبة خارجها، إلى جانب استقبال زكاة المال وتوزيعها على مستحقيها وفق المصارف الشرعية المعتمدة. كما تمتد برامج الحملة لتشمل المير الرمضاني الذي يستهدف 1.500 أسرة متعففة من بينها أسر الأيتام؛ بهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية خلال الشهر الكريم، إضافة إلى كسوة العيد التي تسعى لإدخال الفرحة على قلوب 1.000 أسرة متعففة من أسر الأيتام وغيرهم. وتتيح الجمعية من خلال عمرة البدل الفرصة لأداء العمرة عن شخص متوفى أو عاجز عن أدائها، فيما تحرص على إخراج زكاة الفطر وفق ما ورد في الشرع الحنيف عيناً «أرز» وليس نقداً، التزاماً بالسنة وتحقيقاً لمقاصدها الشرعية.
وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام للجمعية، أن حملة «أيّاماً معدودات» تمثل محطة إيمانية وإنسانية مهمة تستثمر فضل الأيام المباركة في مضاعفة الأجور وتوسيع دائرة النفع، وشهر رمضان هو موسم العطاء الحقيقي منوهاً بأن الحملة جاءت لتفتح أمام المحسنين أبواباً متعددة للخير، وتمنحهم فرصة المشاركة في مشاريع إنسانية متنوعة تلامس حياة المحتاجين داخل الدولة وخارجها، مع التزام كامل بالضوابط الشرعية والشفافية في العمل الخيري.

جمعية الإمارات الخيرية
الإمارات
رأس الخيمة
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
رمضان
