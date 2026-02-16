«أدنوك» تطلق مبادرتها السنوية لتجهيز «المير الرمضاني»

أبوظبي (وام)

أطلقت «أدنوك» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، مبادرتها السنوية لتجهيز «المير الرمضاني»، لدعم الأفراد والأسر المتعففة داخل الدولة. أقيمت المبادرة في المقر الرئيس للشركة بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني.

وقال معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، إن إطلاق «أدنوك» مبادرة «المير الرمضاني 2026» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يأتي تتويجاً لمسيرة شراكة استراتيجية ممتدة لأكثر من 10 سنوات بين «الهيئة» و«أدنوك» شكلت نموذجاً رائداً للتكامل بين العمل الإنساني والمسؤولية المجتمعية، وأسهمت في تجسيد قيم التلاحم والعطاء الإنساني التي يتميز بها مجتمع الإمارات.

وقال: أسهمت هذه الشراكة المتواصلة على مدى عقد كامل في دعم المبادرات الخيرية والبرامج الإغاثية ومساندة الأسر المتعففة داخل الدولة بما ينسجم مع نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة العطاء، وتعزيز الاستدامة الاجتماعية، وترجمة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية إلى أثر ملموس.

وأعرب أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن تقدير الهيئة لمبادرات «أدنوك»، التي تعزز جهود «الهلال الأحمر» في ساحات البذل والعطاء الإنساني، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وقال: إن الشركة التي تضطلع بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج في الدولة، لم تغفل مسؤوليتها المجتمعية والإنسانية، وكانت مثالاً للتضامن مع قضايا الوطن الحيوية، وتعزيز مسيرة الدولة الإنسانية، من خلال مساندتها المستمرة ورعايتها الكريمة لأنشطة وبرامج هيئة الهلال الأحمر.

من جهته، قال سيف الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في «أدنوك»: «تؤكد حملة المير الرمضاني التزام (أدنوك) الراسخ بقيم العطاء التي ترتكز عليها هويتنا الوطنية، وتعزيز الترابط وروح الأسرة الواحدة بين كوادر (أدنوك) والمجتمع الإماراتي. ويسرنا الاستمرار في تنفيذ هذه المبادرة مع (الهلال الأحمر) لإحداث أثر إيجابي ملموس يسهم في تخفيف العبء عن الأسر خلال الشهر الفضيل».