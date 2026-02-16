الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي للمرأة» تعزّز صحة موظفاتها بفعالية «صحتي في رمضان»

«دبي للمرأة» تعزّز صحة موظفاتها بفعالية «صحتي في رمضان»
17 فبراير 2026 01:06

دبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة دبي للمرأة، فعالية صحية بعنوان «صحتي في رمضان»، في إطار حرصها على تعزيز صحة موظفاتها وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في دعم بيئة عمل صحية ومستدامة.
وتضمنت الفعالية، التي تم تنظيمها في مقر المؤسسة بالتعاون مع AE Planner ومجموعة من الجهات الطبية المتميزة، إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية شملت فحوصات النظر، الفيتامينات، والأسنان، وقياس مستوى السكر في الدم، وضغط الدم، إلى جانب تقديم استشارات طبية عامة مجانية بإشراف مختصين، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع الموظفات على تبنّي أنماط حياة صحية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

دبي للمرأة
دبي
مؤسسة دبي للمرأة
الإمارات
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
رمضان
