«إسلامية دبي» تُطلق «الختمة الرمضانية»

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، «الختمة الرمضانية»، ضمن برنامج رياض القرآن، وذلك طوال شهر رمضان المبارك، في الفترتين الصباحية والمسائية، عن بُعد، عبر رابط التسجيل المخصص.

وتأتي هذه المبادرة الإيمانية المباركة بإشراف وتنفيذ معلمات إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، بهدف ختم تلاوة كتاب الله تعالى خلال الشهر الكريم، في أجواء رمضانية تعزّز الارتباط بالقرآن الكريم وتُرسّخ مكانته في حياة الفرد والأسرة والمجتمع.

وتستهدف «الختمة الرمضانية» الفتيات والسيدات وكبار المواطنات، في إطار حرص الدائرة على تمكين المرأة قرآنياً، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في البرامج الإيمانية، بما يُسهم في بناء جيلٍ واعٍ بقيمه، معتزٍّ بهويته الإماراتية، مستنيرٍ بهدي كتاب الله.

وتجسّد المبادرة أحد المسارات الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى نشر الثقافة الإسلامية الوسطية، وتعزيز جودة الحياة الإيمانية، وتوظيف الوسائل الحديثة في تقديم الخدمات الدينية عن بُعد، بما يواكب تطلعات المجتمع، ويُيسّر سبل الانتفاع بالبرامج القرآنية.

كما تؤكد دعم الدائرة لرؤية القيادة الرشيدة في عام الأسرة، من خلال مبادرات تعزّز التماسك الأسري، وتغرس القيم القرآنية في البيوت الإماراتية، وتُحيي روح الشهر الفضيل في نفوس الأجيال.