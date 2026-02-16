الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إسلامية دبي» تُطلق «الختمة الرمضانية»

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
17 فبراير 2026 01:06

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات وكل أنحاء العالم
«التسول الإلكتروني».. أسلوب احتيالي يتجدد في رمضان

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، «الختمة الرمضانية»، ضمن برنامج رياض القرآن، وذلك طوال شهر رمضان المبارك، في الفترتين الصباحية والمسائية، عن بُعد، عبر رابط التسجيل المخصص.
وتأتي هذه المبادرة الإيمانية المباركة بإشراف وتنفيذ معلمات إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، بهدف ختم تلاوة كتاب الله تعالى خلال الشهر الكريم، في أجواء رمضانية تعزّز الارتباط بالقرآن الكريم وتُرسّخ مكانته في حياة الفرد والأسرة والمجتمع.
وتستهدف «الختمة الرمضانية» الفتيات والسيدات وكبار المواطنات، في إطار حرص الدائرة على تمكين المرأة قرآنياً، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في البرامج الإيمانية، بما يُسهم في بناء جيلٍ واعٍ بقيمه، معتزٍّ بهويته الإماراتية، مستنيرٍ بهدي كتاب الله.
وتجسّد المبادرة أحد المسارات الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى نشر الثقافة الإسلامية الوسطية، وتعزيز جودة الحياة الإيمانية، وتوظيف الوسائل الحديثة في تقديم الخدمات الدينية عن بُعد، بما يواكب تطلعات المجتمع، ويُيسّر سبل الانتفاع بالبرامج القرآنية.
كما تؤكد دعم الدائرة لرؤية القيادة الرشيدة في عام الأسرة، من خلال مبادرات تعزّز التماسك الأسري، وتغرس القيم القرآنية في البيوت الإماراتية، وتُحيي روح الشهر الفضيل في نفوس الأجيال. 

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
رمضان
شهر رمضان
شهر رمضان المبارك
القرآن الكريم
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
الرياضة
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©