«التسول الإلكتروني».. أسلوب احتيالي يتجدد في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

تتجدد كل عام حالات «التسول الإلكتروني» في شهر رمضان المبارك، حيث يستغل بعض المحتالين والمتسولين مشاعر وأجواء الرحمة والمودة في الشهر الفضيل، في طلب المساعدة من المحسنين وفاعلي الخير عبر شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن الجهات المختصة حذرت من التعامل مع هؤلاء، مؤكدة أن التبرع بالمال أو إخراج الزكاة يكون عبر الجهات المعتمدة والمرخَّصة في الدولة.

وحذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن حملة «خلك حذر»، من تعدد أساليب الاحتيال التي تستهدف أفراد المجتمع عبر جمع التبرعات بغرض أعمال خيرية غير حقيقية بهدف الاستيلاء على أموال المحسنين واستغلالها في نشاطات غير قانونية وعروض المنتجات الرمضانية الوهمية وعروض البضائع المقلدة والنصب المالي عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية، وكذلك إرسال روابط إلكترونية مزيفة أو طلب تحديث البيانات البنكية أو الادعاء بالفوز بجوائز وهمية، مشددةً على أن الجهات الرسمية لا تطلب معلومات سرية عبر الهاتف أو الرسائل.

ودعت الجمهور إلى عدم التجاوب مع الإعلانات والرسائل المجهولة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات «الدردشة»، التي تستغل شهر رمضان المبارك، مؤكدةً على الراغبين من أفراد المجتمع في فعل الخير ومساعدة المحتاجين التعامل مع الجهات والمؤسسات الخيرية الرسمية المعتمدة ووفق القنوات المنصوص عليها بالقانون، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عنهم عبر الرقم 8002626 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة التي تتضمن المعلومة الأمنية المطلوبة إلى الرقم 2828.



استغلال لمشاعر وأجواء الرحمة

حذّرت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال مُحتالين ومُتسوّلين لمشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود شهر رمضان المبارك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك عبر «التسول الإلكتروني» على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً ضرورة عدم التعامل مع أي إعلان أو شخص أو جهة تستغل الشهر الفضيل من أجل التسول إلكترونياً، وأن يكون التبرع بالمال أو إخراج الزكاة عبر الجهات المعتمدة والمرخَّصة في الدولة.



901

أوضحت شرطة دبي أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب على ارتكاب جريمة «التسول الإلكتروني»، عملاً بالمادة (51) التي تنص على أنه: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء أو بأي صورة أو وسيلة».

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901)، أو من خلال خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية.

وتأتي هذه التوعية ضمن حملة شرطة دبي السنوية «كافح التسول»، التي أطلقتها وستستمر طوال شهر رمضان المبارك، تحت شعار «مجتمع واعٍ بلا تسول»، والهادفة إلى مكافحة جريمتي التسوّل والتسوّل المنظم والوقاية منهما، وتعزيز الوعي المجتمعي بعدم التعامل مع المتسولين أو التبرع لهم إلا من خلال القنوات الرسمية والموثوقة للتبرع وفعل الخير.