جامعة خليفة تسجّل ارتفاعاً في البحوث العلمية ذات الأثر الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، إدراج 86% من منشوراتها البحثية خلال عام 2025 في مجلات الربع الأعلى، كما سجّلت الجامعة زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد البحوث العلمية المنشورة في أكثر المجلات تأثيراً على مستوى العالم، بما في ذلك أفضل 1% و5% و10% وفقاً لمؤشر «سايت سكور»، وهو مؤشر عالمي يُستخدم بشكل واسع النطاق لقياس تأثير المجلات العالمية.

ارتفعت نسبة البحوث المنشورة في المجلات المصنفة ضمن أفضل 1% من إجمالي الإنتاج البحثي، خلال الفترة بين عامي 2021 و2025، من 4.3% إلى 8%، وهو ما يعكس تحولاً هيكلياً تجاه تعزيز الأثر البحثي.

وشهد هذا المسار تسارعاً خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، حيث ارتفع عدد المنشورات في أفضل 1% من المجلات بنسبة 156%، وهو ما يشير إلى استمرار التقدّم في الإنتاج البحثي عالي الجودة وليس مجرد ارتفاع مؤقت.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: «يُؤكد الارتفاع المتواصل في عدد المنشورات عالية التأثير أن جهودنا البحثية لا تزداد في حجمها فقط، بل تكتسب أيضاً عمقاً وأهمية وتأثيراً عالمياً. نُصمم بحوثنا لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير المعرفة القادرة على إحداث أثر عالمي ودعم التقدم التكنولوجي والإسهام في المجالَين الاقتصادي والاجتماعي. ويعتمد المزيد من الباحثين حول العالم على مخرجات العمل البحثي الذي تُنتجه جامعة خليفة في كل عام، وهو ما يعكس تأثيرنا البحثي المتنامي».