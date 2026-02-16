الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدور القاسمي تترأس اجتماع المجلس الاستشاري في «أميركية الشارقة»

بدور القاسمي خلال ترؤسها الاجتماع (وام)
17 فبراير 2026 01:06

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات وكل أنحاء العالم
برعاية منصور بن زايد.. «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي» ينطلق 22 أبريل المقبل

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، الاجتماع الثالث والختامي للمجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي الذي عُقد أمس، في مجلس مجموعة جيبكا بحرم الجامعة.
وأكدت الشيخة بدور القاسمي، في كلمتها خلال الاجتماع، أهمية استمرار مشاركة المجلس في دعم التوجه الاستراتيجي للجامعة الأميركية في الشارقة لتحقيق طموحاتها طويلة الأمد، معربةً عن تقديرها لمساهمات الأعضاء طوال الدورة الحالية. وقالت: شكّل المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي شريكاً موثوقاً في دعم الجامعة وتعزيز رؤيتها طويلة الأمد.
وعُقد الاجتماع تحت شعار «إرث يرسّخ ثقافة التمكين ويُوسّع آفاق الفرص»، وجمع الأعضاء حول أولويات تطوير الجامعة الأميركية في الشارقة.

الإمارات
بدور القاسمي
الشارقة
أميركية الشارقة
الجامعة الأميركية
الجامعة الأميركية في الشارقة
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
الرياضة
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©