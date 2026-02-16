بدور القاسمي تترأس اجتماع المجلس الاستشاري في «أميركية الشارقة»

الشارقة (وام)

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، الاجتماع الثالث والختامي للمجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي الذي عُقد أمس، في مجلس مجموعة جيبكا بحرم الجامعة.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي، في كلمتها خلال الاجتماع، أهمية استمرار مشاركة المجلس في دعم التوجه الاستراتيجي للجامعة الأميركية في الشارقة لتحقيق طموحاتها طويلة الأمد، معربةً عن تقديرها لمساهمات الأعضاء طوال الدورة الحالية. وقالت: شكّل المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي شريكاً موثوقاً في دعم الجامعة وتعزيز رؤيتها طويلة الأمد.

وعُقد الاجتماع تحت شعار «إرث يرسّخ ثقافة التمكين ويُوسّع آفاق الفرص»، وجمع الأعضاء حول أولويات تطوير الجامعة الأميركية في الشارقة.