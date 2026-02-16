الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«لجنة التعليم العالي ومهارات المستقبل» تبحث تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية

جانب من اجتماع اللجنة برئاسة عبدالرحمن العور (وام)
17 فبراير 2026 01:05

دبي (وام)

عقدت اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، اجتماعها الثالث برئاسة معالي عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومشاركة قيادات من المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والمجالس البحثية في الدولة، وذلك في إطار دعم التحول الاستراتيجي الذي تشهده منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات.
واستعرضت اللجنة مستجدات تنفيذ قانون التعليم العالي الجديد، وناقشت  مشروع قاعدة بيانات التعليم العالي. واطلعت اللجنة على النتائج الأولية للمنصة الوطنية للتدريب العملي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس.
وأكد المشاركون أهمية دور اللجنة في ترسيخ نموذج حوكمة تكاملي لمنظومة التعليم العالي، يربط السياسات التعليمية بالأولويات الاقتصادية للدولة، ويعزز بناء منظومة تعليم مرنة واستباقية، تدعم مسيرة التنمية المستدامة واقتصاد المستقبل.

الإمارات
الكفاءات الوطنية
الكفاءات الإماراتية
عبد الرحمن العور
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
