علوم الدار

شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري في مهرجان السيارات الكلاسيكية بحديقة الطوية

شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري في مهرجان السيارات الكلاسيكية بحديقة الطوية
17 فبراير 2026 09:01

أبوظبي (الاتحاد)
شاركت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين في فعاليات مهرجان ملتقى السيارات الكلاسيكية الذي أُقيم في حديقة الطوية بمدينة العين، وسط حضور واسع من العائلات وهواة السيارات من مختلف الفئات العمرية، وذلك في إطار حرصها المستمر على تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الثقافة المرورية بأساليب مبتكرة تجمع بين التوعية والترفيه.
وأكدت أن مشاركتها تأتي انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع، من خلال مبادرات نوعية تسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، لاسيما فئة الأطفال والناشئة، وبما يعكس توجهاتها في إسعاد المتعاملين والارتقاء بجودة الحياة.
وشهد ركن «دورية السعادة» إقبالاً لافتاً من العائلات والأطفال، حيث قدم قسم التوعية والتثقيف المروري - فرع العين، رسائل توعوية ركزت على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، واستخدام حزام الأمان، واحترام السرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، إلى جانب توعية الأطفال بأساسيات السلامة المرورية بأسلوب تفاعلي مبسط يعزز إدراكهم المبكر لقواعد الطريق.
وأوضحت أن «دورية السعادة» تمثل إحدى المبادرات المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ الصورة الإيجابية للعمل الشرطي، من خلال تقديم رسائل توعوية بأسلوب قريب من الجمهور، يعزز الثقة ويكرّس مفهوم الشرطة المجتمعية القائمة على الوقاية قبل المخالفة، والتوعية قبل العقوبة.
وأتاحت الفعالية للجمهور فرصة التقاط الصور التذكارية مع الدورية والتعرف إلى تجهيزاتها الحديثة، في أجواء احتفالية عكست روح التفاعل والتعاون بين الشرطة والمجتمع، وأكدت حرص شرطة أبوظبي على الحضور الفاعل في مختلف الفعاليات المجتمعية، بما يسهم في دعم مسيرة الأمن والسلامة وترسيخ ثقافة مرورية مستدامة لدى الجميع.

