الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات وكل أنحاء العالم

رئيس الدولة
17 فبراير 2026 09:20

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في دولة الإمارات وكل أنحاء العالم.

 

وقال سموه عبر منصة إكس: "أهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في دولة الإمارات وكل أنحاء العالم، متمنياً لهم السعادة وأن يكون العام الجديد عام سلام واستقرار وازدهار في العالم أجمع".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
