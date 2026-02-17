ضمن «الفارس الشهم 3».. مركز الإمارات الطبي يواصل تقديم خدماته الصحية في مواصي خانيونس

يواصل مركز الإمارات الطبي تقديم خدماته الصحية للمرضى في مواصي خانيونس، ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية المتواصلة، لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة والتخفيف من معاناة الأهالي في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.

ويستقبل المركز نحو 2000 مريض أسبوعياً، في إطار جهوده المستمرة لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة، حيث قدّم الرعاية الصحية لأكثر من 17 ألف مريض منذ افتتاحه في ديسمبر 2025، ما يعكس حجم الدور الإنساني الذي يضطلع به في خدمة سكان قطاع غزة.





ويضم المركز أقساماً طبية متنوعة تغطي مختلف التخصّصات، لتلبية احتياجات الحالات المرضية المختلفة، كما يوفّر العلاج والأدوية مجاناً للمرضى، بما يسهم في تعزيز صمود الأهالي وتخفيف الأعباء الصحية عنهم.