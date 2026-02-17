الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنجلاديش بمناسبة فوز الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية

رئيس الدولة ونائباه
17 فبراير 2026 15:34

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة فوز الحزب الوطني لبنجلاديش في الانتخابات البرلمانية.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس محمد شهاب الدين.

 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي طارق رحمن، رئيس وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية.

 

المصدر: وام
