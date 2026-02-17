الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الموارد البشرية في دبي تحدد مواعيد العمل الرسمية خلال رمضان

شعار "الموارد البشرية لحكومة دبي"
17 فبراير 2026 16:26

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحديد مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية بالإمارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هجرية، في خطوة تعكس حرص حكومة دبي على تعزيز جودة الحياة وترسيخ التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، تزامناً مع "عام الأسرة".

 

وبموجب التعميم، تكون ساعات العمل من يوم "الاثنين" إلى يوم "الخميس" من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، فيما يكون الدوام يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، بما يتيح للموظفين مساحة زمنية أوسع لقضاء أوقاتهم مع أسرهم والمشاركة في الأجواء الرمضانية والاجتماعية.

 

ويتيح القرار للجهات الحكومية تطبيق نظام الدوام المرن خلال فترة الحضور الصباحية، بما يمكّن الموظفين من بدء العمل بين الساعة السابعة والعاشرة صباحاً مع استكمال عدد ساعات العمل الرسمية، إلى جانب إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد للموظفين الذين تسمح طبيعة مهامهم بذلك بما يعادل يومين في الأسبوع لكل موظف، وهو ما يسهم في دعم استقرار الأسرة وتعزيز الترابط المجتمعي خلال الشهر الفضيل.

 

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 738 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان المبارك
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1440 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان

وأكدت الدائرة أن هذه الإجراءات تعكس نهج حكومة دبي في تبني سياسات عمل مرنة تراعي احتياجات الموظفين وأسرهم، وتدعم رفاههم النفسي والاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والسعادة الوظيفية واستدامة الأداء المؤسسي.

 

وأشارت إلى ضرورة قيام الجهات الحكومية بتحديد ساعات العمل للموظفين العاملين بنظام المناوبات أو المرتبطة وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية ويضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

المصدر: وام
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
شهر رمضان
الجهات الحكومية
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©