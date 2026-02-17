الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد الشارقة يترأّس اجتماع المجلس التنفيذي

ولي عهد الشارقة يترأّس اجتماع المجلس التنفيذي
17 فبراير 2026 18:09

ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورفع المجلس في بداية اجتماعه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات والمسلمين والمسلمات كافة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في الشهر الفضيل ويتقبل فيه الأعمال الصالحة.

وناقش المجلس مجموعة من الموضوعات العامة المتعلقة بسير العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتوفير العيش الكريم ودعم الأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس الدفعة الأولى لعام 2026م من مستحقي الأراضي السكنية والاستثماريّة، والبالغ عددهم 1200 مستفيد، توزعوا على كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وبلغ عدد المستفيدين من الأراضي السكنية 490 مستفيداً، بينما بلغ عدد المستفيدين من الأراضي الاستثمارية 710 مستفيدين.

واعتمد المجلس البدء بدراسة مشروع وسائل النقل الجوي الحديث التي تشمل الأجرة «التاكسي الجوي» والشحن في إمارة الشارقة.

ويأتي المشروع ترسيخاً لمكانة الشارقة مركزاً رئيسياً للربط الجوي بين المدن، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية في الاستدامة والتقنيات المستقبلية وبالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين.

المصدر: وام
ولي عهد الشارقة
الشارقة
المجلس التنفيذي
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي
