الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني للأرصاد»: الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

«الوطني للأرصاد»: الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً
17 فبراير 2026 18:16

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:34، والمد الثاني عند 02:58، والجزر الأول عند الساعة 20:27، والجزر الثاني عند الساعة 03:08.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14، والمد الثاني عند الساعة 22:56، والجزر الأول عند الساعة 16:27، والجزر الثاني عند الساعة 05:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 28 18 75 20
دبي 28 19 75 25
الشارقة 29 16 75 20
عجمان 24 20 80 40
أم القيوين 27 15 80 30
رأس الخيمة 28 15 75 25
الفجيرة 28 19 65 35
العين 32 17 70 25
ليوا 31 17 85 20
الرويس 26 17 95 25
السلع 26 17 95 25
دلـمـا 24 20 95 35
طنب الكبرى / الصغرى 25 19 85 40
أبو موسى 25 19 85 45
أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الدولة خلال شهر رمضان
جبل جيس يسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات

        

                

                

                

                

                

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
الطقس
الضباب
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©