الأربعاء 18 فبراير 2026
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ديوان الرئاسة: غداً الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

ديوان الرئاسة: غداً الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
17 فبراير 2026 19:29

أعلن ديوان الرئاسة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 من شهر فبراير هو أول أيام الشهر الفضيل في الدولة.
وقال الديوان في بيان له: (( بسم الله الرحمن الرحيم

يعلن ديوان الرئاسة بناء على قرار "لجنة تحري هلال شهر رمضان لسنة 1447هـ" المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء الثلاثاء في قصر الحصن في العاصمة أبوظبي بتاريخ: 29 شعبان 1447هـ، الموافق 17 فبراير 2026م، وبعد مداولة ما ورد إلى اللجنة بهذا الخصوص من تقارير ونتائج الترائي في ربوع الدولة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم.

وبذلك يكون يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026م أول أيام شهر رمضان المبارك 1447هـ في الدولة.

وبهذه المناسبة المباركة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والعالم أجمع، ونسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعلى وطننا الغالي باليمن والبركات والمسرات، والحمد لله رب العالمين)).

المصدر: وام
ديوان الرئاسة
الإمارات
رمضان
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
