محمد بن راشد يبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك.. شهر كريم وموسم فضيل.. شهر الخير والعطاء وصلة الأرحام واجتماع الأسر وتطهير النفوس.. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وسلامة وإسلام.. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال».

