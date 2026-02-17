الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك

محمد بن راشد يبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك
17 فبراير 2026 19:47

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك.. شهر كريم وموسم فضيل.. شهر الخير والعطاء وصلة الأرحام واجتماع الأسر وتطهير النفوس.. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وسلامة وإسلام.. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
